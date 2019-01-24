МИД России предостерег о последствиях «двоевластия» в Венесуэле

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Россия решительно осуждает тех, кто толкает Венесуэлу «в пропасть междоусобицы» и предупреждает об опасностях таких действий. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что «хорошо продуманное» создание в Венесуэле «двоевластия» — это прямой путь к хаосу и разрушению основ государственности, а приведение к присяге оппозиционного «врио президента» Венесуэлы и его признание США направлено на усугубление раскола в стране

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«Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы», — говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве также предостерегли «ряд столиц» от вооруженного вмешательства извне во внутренние дела Венесуэлы.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.