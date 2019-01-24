NYT: экс-адвокат Трампа не захотел давать показания в конгрессе

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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн отложил дачу показаний в конгрессе на «неопределенный срок» из-за опасений за свою безопасность, пишет The New York Times со ссылкой на заявление адвоката Коэна.

Планировалось, что Коэн даст показания в феврале. Демократы считают, что Коэн был запуган, не в последнюю очередь из-за нападок американского лидера Дональла Трампа в твиттере. Теперь бывший адвокат Трампа опасается не только за себя, но и свою семью. Трамп не раз призывал присмотреться к деятельности тестя Коэна.

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Такая отсрочка поставила демократов в неловкое положение, отмечает NYT. Коэн пообещал дать «полный и достоверный отчет» о своей работе на Трампа перед комитетом по надзору и правительственной реформе нижней палаты конгресса. В марте он должен отправиться в тюрьму.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил своего экс-адвоката во «лжи во спасение».