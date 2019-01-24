Адвокат рассказал о перенесенной Януковичем операции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/10429313/yanukovitch-pic905-895x505-44733.jpg">

Адвокат экс-главы Украины Виктора Януковича Александр Горошинский в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что бывший президент Украины перенес операцию и находится на реабилитации.

Ранее Янукович не смог явиться в суд 19 ноября, поскольку он серьезно повредил ногу и позвоночник.

Реклама

«Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации», — заявил Горошинский.

При этом защитник Януковича не рассказал о подробностях операции и текущем состоянии экс-президента.

Ранее адвокат Януковича высказался о миллиарде долларов на счетах бывшего президента Украины.

Сегодня, 24 января, в Оболонском районном суде Киева начнется оглашение приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. «Газета.Ru» следит за процессом в режиме онлайн.