Адвокат рассказал о перенесенной Януковичем операции
Адвокат экс-главы Украины Виктора Януковича Александр Горошинский в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что бывший президент Украины перенес операцию и находится на реабилитации.
Ранее Янукович не смог явиться в суд 19 ноября, поскольку он серьезно повредил ногу и позвоночник.
«Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации», — заявил Горошинский.
При этом защитник Януковича не рассказал о подробностях операции и текущем состоянии экс-президента.
Ранее адвокат Януковича высказался о миллиарде долларов на счетах бывшего президента Украины.
Сегодня, 24 января, в Оболонском районном суде Киева начнется оглашение приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. «Газета.Ru» следит за процессом в режиме онлайн.