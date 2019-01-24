Куба встала на сторону Мадуро на фоне «империалистической интервенции» в Венесуэле

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Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и считает его «законным» лидером. Об этом он написал в своем твиттере.

Происходящие события в стране Родригес назвал попыткой «государственного переворота» и выразил надежду, что «воля» (организация запрещена в России) жителей Венесуэлы «восторжествует» над «империалистической интервенцией».

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«История осудит тех, кто поощряет и признает заговорщика», — заключил Родригес.

Под «заговорщиком» он, вероятнее всего, имел в виду оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали Гуайдо президентом Венесуэлы.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.