Глава Евросовета призвал Запад поддержать «демократические силы» в Венесуэле
Глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что страны Европы поддержат «демократические силы» в Венесуэле. Об этом он написал в своем твиттере.
Он подчеркнул, что в отличие от президента страны Николаса Мадуро у оппозиционного лидера и главы национальной ассамблеи Хуана Гуайдо есть «демократический мандат» от граждан Венесуэлы.
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Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали Гуайдо президентом Венесуэлы.
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