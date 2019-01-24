Глава Евросовета призвал Запад поддержать «демократические силы» в Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/12140647/upload-RTS2BX9E-pic905-895x505-1709.jpg">

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что страны Европы поддержат «демократические силы» в Венесуэле. Об этом он написал в своем твиттере.

Он подчеркнул, что в отличие от президента страны Николаса Мадуро у оппозиционного лидера и главы национальной ассамблеи Хуана Гуайдо есть «демократический мандат» от граждан Венесуэлы.

Реклама

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали Гуайдо президентом Венесуэлы.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.