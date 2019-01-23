В Совфеде сочли действия США вмешательством во внутренние дела Венесуэлы
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал происходящее в Венесуэле, передает РИА «Новости».
По его словам, все происходящее является внутренним делом страны.
«Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа — это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела», — сказал Косачев.
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Она напомнил о том, к чему вмешательство Соединенных Штатов привело в Ливии, а также о сложных ситуациях в Ираке и Сирии, и заметил, что Венесуэла — следующая страна в этом ряду.
Ранее сообщалось, что ряд стран Латинской Америки признал Гуаидо президентом Венесуэлы.
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