ABC News: дипломаты США ограничены в работе из-за шатдауна

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Американские дипломаты остались в подвешенном состоянии, из-за частичной остановки работы федерального правительства их деятельность ограничена, отмечает американский телеканал ABC News.

На этой неделе Государственный департамент призвал всех сотрудников вернуться к работе, сообщает телеканал.

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«На самом деле у нас нет денег. «Найденные» деньги на зарплату не сильно меняют ситуацию. До сих пор не проводится выездных мероприятий, конференций, встреч, тренингов», — говорит один сотрудник дипломатического представительства за рубежом.

По словам дипломата, подобная ситуация мешает выполнению важных функций, в том числе относящихся к вопросам национальной безопасности страны.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что дипломаты «продолжают работать в ограниченном режиме».

Многих дипломатов обозлило заявление Госдепа о том, что дипломаты вернулись к работе, поскольку они все еще не могут выполнять полностью свою работу, говорится в материале.

Сделанные выплаты за один расчетный период являются «политическим трюком и не более того», отметил другой американский дипломат. Дипломатам пообещали заплатить в середине февраля за текущий период, в который их вернули на фоне шатдауна. Однако сотрудникам дипломатической службы не заплатили за предыдущий месяц, говорится в материале.