В МИДе спрогнозировали усиление антироссийских санкций

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Замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что Запад продолжит искать новые поводы для введения санкций против России, передает ТАСС.

При этом дипломат считает, что поводы для санкции иногда могут быть «даже самыми чудовищными по своей нелепости».

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«Эскалация, безусловно, будет, потому что мы неудобный партнер, мы строптивы в их глазах и не подаем никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецептам!», — отметил Панкин.

По его словам, в последнее время заметно напряженное противостояние на разных рынках, а также желание вытеснить конкурентов. Однако «апокалиптические сценарии» для России не прогнозируются.

«Будем продолжать уверенно делать то, что делаем: диверсифицировать энергетический сектор, искать партнеров. Будем терять какие-то рынки - найдем другие. Будем искать обходные пути», — заключил Панкин.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ объяснили причину исключения Украины из комитета по снятию санкций.