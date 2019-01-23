Генпрокуратура поддержала законопроекты Клишаса

В распоряжении «Газеты.Ru» оказалось письмо за подписью главы правового управления Генпрокуратуры России Артура Завалунова в думский комитет по информационной политике.

В нем говорится, что Генеральная прокуратура концептуально поддерживает законопроекты сенатора Андрея Клишаса, касающиеся возможности блокировки информационных ресурсов за распространение недостоверной информации и материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

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«Концепция законопроектов возражений не вызывает и поддерживается», — говорится в письме.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Госдуме прошло расширенное заседание думского комитета по информационной политике. На нем обсуждались инициативы сенатора Андрея Клишаса о наказании за фейковые новости и оскорбление общества, государства, государственных символов, Конституции и органов власти в интернете. Неожиданно они вызвали критику со стороны не только экспертного сообщества, но и представителей Генпрокураторы и Минкомсвязи.