AP: адвоката Трампа заподозрили в употреблении алкоголя перед выходом в СМИ

Советники президента США предложили американскому лидеру Дональду Трампу запретить вечерние выступления в прессе его личному адвокату Рудольфу Джулиани из-за подозрений в том, что он выступает выпившим. Об этом говорится в материале агентства Associated Press со ссылкой на троих республиканцев.

В частности, подозрения вызвало выступления адвоката Трампа в эфире NBC, где он заявил, что переговоры о строительстве небоскреба в Москве Trump Tower могли продолжаться вплоть до ноября 2016 года — в этом месяце начались президентские выборы 2016 года. Позже Джулиани попытался оправдать свое выступление и заявил, что его комментарии «не отражают фактические сроки или обстоятельства». Однако это заявление, в котором утверждалось, что компания Трампа имела деловые отношениями с Россией до и после выборов, произвело яркое впечатление, отмечает AP.

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Ранее адвокат Трампа заверял, что у него нет проблем с алкоголем. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не ответила на вопросы о том, доверяет ли Трамп Джулиани.

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован выступлениями своего адвоката в СМИ.