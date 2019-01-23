«Морковка для Абэ»: Kyodo рассказало об отсутствии прогресса в «курильском вопросе»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/781/12138781/RTS2BPWS-pic905-895x505-15021.jpg">

Попытка премьер-министра Японии Синдзо Абэ быстро урегулировать длящийся десятилетиями территориальный спор с Россией по Курильским островам вряд ли принесет ему какие-либо плоды, поскольку после переговоров в Москве с российским президентом Владимиром Путиным ни о каком достижении существенного прогресса объявлено не было, передает японское агентство Kyodo.

Абэ необходимо разрешить этот вопрос в политических целях, отмечает издание. Лидеры стран встречались уже 25 раз, они подтвердили намерение заключить послевоенный мирный договор, урегулировав конфликт вокруг островов, однако признали, что впереди у них трудный путь, говорится в материале.

Реклама

«Курильский вопрос» это своеобразная заманчивая «морковка» для Абэ, которой размахивает Москва, считает профессор университета Цукуба Ицуро Накамура. По мнению эксперта, Путин не намерен передавать какую-либо из спорных территорий.

Стремление японского премьера достичь каких-либо результатов в вопросе Курильских островов к концу срока своих полномочий в 2021 году поставило его в невыгодное положение, отмечает профессор. У Москвы нет причин быстро двигаться в урегулировании спора, который остается в подвешенном состоянии более 70 лет, говорится в материале.