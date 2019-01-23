В МИДе напомнили, что ДРСМД все еще в силе

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва не нарушала договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), поэтому доводы США по выходу из договора «несостоятельны», передает РИА «Новости».

«Считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенное Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия договора несостоятельно, само это решение ничтожно с правовой точки зрения», — отметил Рябков.

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Также дипломат отметил, что договор продолжит свое действие несмотря на «так называемую приостановку».

«Договор должен быть сохранен — выбор за американской стороной», — дополнил Рябков.

Ранее сообщалось, что в МИДе России назвали неприемлемым ультиматум США по ДРСМД