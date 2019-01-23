Нарышкин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом в ходе рабочего визита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-бюро СВР Сергея Иванова.

Как отмечается, он также провел переговоры с начальником Службы общей разведки королевства.

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«Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности», — сказал Иванов.

Уточняется, что мероприятие состоялось 21 января.

Ранее сообщалось, что Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).