В Госдуме задумались о Конституционном собрании

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Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил о необходимости принять закон о Конституционном собрании. Об этом сообщает RT.

Он мотивировал это тем, что в России изменилось соотношение общественно-политических сил.

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Уточняется, что согласно Конституции, Федеральное собрание не может пересматривать положения первой, второй и девятой главы документа. Это «Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина» и «Конституционные поправки и пересмотр Конституции».

Возможные изменения по этим пунктам, как отмечается, должно рассматривать Конституционное собрание, закона о котором на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина по изменению российской Конституции.