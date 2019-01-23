В Японии оценили ситуацию вокруг мирного договора с Россией
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что заключение мирного договора с Россией займет время. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, данный вопрос нельзя решить за несколько переговоров.
Он также добавил, что президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели «конструктивные переговоры по различным сферам» двусторонних отношений.
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Суга подчеркнул, что встреча Путина и Абэ стала «хорошим стартом» для отношении России и Японии в 2019 году.
Ранее сообщалось, что Путин и Абэ обсуждали тему Южных Курил.