В Японии оценили ситуацию вокруг мирного договора с Россией

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что заключение мирного договора с Россией займет время. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный вопрос нельзя решить за несколько переговоров.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ провели «конструктивные переговоры по различным сферам» двусторонних отношений.

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Суга подчеркнул, что встреча Путина и Абэ стала «хорошим стартом» для отношении России и Японии в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Путин и Абэ обсуждали тему Южных Курил.