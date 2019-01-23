NYT: сенат США проголосует по двум проектам прекращения шатдауна

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Сенат США проголосует по двум проектам прекращения приостановки работы правительства страны. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, голосование в сенате США пройдет 24 января.

Как отмечается, сенаторы будут голосовать по двум проектам прекращения шатдауна.

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При этом один из проектов предусматривает выделение средств на строительство стены с Мексикой.

Ранее в Белом доме рассказали, как шатдаун повлияет на ВВП США.