Путин провел Абэ экскурсию без прессы по своему кабинету в Кремле
Пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга сообщил, что президент России Владимир Путин показал японскому премьер-министру Синдзо Абэ свой кабинет в Кремле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, экскурсия длилась около пяти минут, с лидерами России и Японии в тот момент находились только переводчики.
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«Путин провел Абэ и его переводчика по личному кабинету и показывал ему кабинет около пяти минут», — сказал Осуга.
Пресс-секретарь добавил, что Абэ оценил красоту здания Кремля.
22 января Путин и Абэ провели встречу в Москве, переговоры длились более трех часов.
Ранее сообщалось, что Абэ восхитился зимней Москвой.