Порошенко сообщил о ежедневной работе над «возвращением» Крыма
Президент Украины Петр Порошенко по случаю украинского дня Соборности рассказал, как ежедневно работает над «возвращением» Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Он также обратился ко всем гражданам Украины и поздравил из с праздником, включив в их число жителей российского Крыма, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Мы никогда вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Украина захотела отменить право вето в Совбезе ООН из-за «агрессии» России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.