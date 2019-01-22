Порошенко сообщил о ежедневной работе над «возвращением» Крыма

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Президент Украины Петр Порошенко по случаю украинского дня Соборности рассказал, как ежедневно работает над «возвращением» Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Он также обратился ко всем гражданам Украины и поздравил из с праздником, включив в их число жителей российского Крыма, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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«Мы никогда вас не забываем. Мы каждый день работаем для того, чтобы приблизить день вашего освобождения», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Украина захотела отменить право вето в Совбезе ООН из-за «агрессии» России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.