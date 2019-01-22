Ответственный за отношения с Россией замглавы Госдепа покинул пост

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Руководитель бюро Госдепартамента США по европейским и евразийским делам Уэсс Митчелл покинул пост. Об этом руководитель пресс-службы Госдепа Роберт Палладино сообщил в твиттере.

Митчелл был главой бюро с сентября 2017 года. В Госдепартаменте он курировал, в частности, отношения с Россией и Украиной.

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«Его отставка вступает в силу 15 февраля 2019 года. Элизабет Миллард, первый заместитель помощника госсекретаря, будет исполнять [его] обязанности», — написал Палладино.

Ранее посол США в России Джон Хантсман высказался об уровне отношений двух стран.