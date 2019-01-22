Абэ восхитился зимней Москвой
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его восхитила зимняя погода в Москве. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам японского премьера, ему понравились «зимняя стужа» и «снежное убранство» в столице.
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Ранее сообщалось, что Путин обратился к Абэ на «ты» во время московских переговоров.
Как в таких условиях идут переговоры двух лидеров, «Газета.Ru» рассказывает в онлайн-трансляции.