Путин рассказал об обсуждении мирного договора с Абэ
Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждении мирного договора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
«Мы ведем диалог с господином Абэ на этот счет уже несколько лет», — подчеркнул глава государства.
Он рассказал, что отношения между странами выстраиваются на основе декларации Японии и СССР, которая подразумевает в первую очередь заключение мирного договора.
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«Задача — обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне», — отметил Путин.
Он добавил, что стороны будут искать решение, которое устроило бы общественность как России, так и Японии.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Абэ продлились более трех часов.