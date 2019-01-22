Путин рассказал об обсуждении мирного договора с Абэ

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Президент России Владимир Путин рассказал об обсуждении мирного договора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы ведем диалог с господином Абэ на этот счет уже несколько лет», — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что отношения между странами выстраиваются на основе декларации Японии и СССР, которая подразумевает в первую очередь заключение мирного договора.

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«Задача — обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне», — отметил Путин.

Он добавил, что стороны будут искать решение, которое устроило бы общественность как России, так и Японии.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Абэ продлились более трех часов.