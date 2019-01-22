Генпрокурор Украины рассказал об «обиде» на Порошенко из-за Кличко

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он «сильно обиделся» на украинского президента Петра Порошенко, когда тот не поддержал его кандидатуру на пост мэра Киева. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает РИА «Новости».

Луценко рассказал, что он хотел стать главой Киева. По его словам, он считал, что будет «неплохим мэром».

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«В это время Петр Алексеевич [Порошенко] принимает решение с [Виталием] Кличко о том, что Порошенко — единый кандидат в президенты, а Кличко — в мэры», — рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что после «сложного разговора» с Порошенко об этой ситуации он «обиделся сильно».

Ранее Луценко заявлял, что о миллионах нелегальных «стволов» в стране.