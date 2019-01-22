«Россия — это мышцы»: FT рассказала об африканской стратегии Москвы

В условиях ухудшения отношений с Западом Россия развернула дипломатическую кампанию по завоеванию «новых друзей и партнеров» в Африке, пишет Financial Times.

Отмечается, что потребность Москвы в новых альянсах появилась в 2014 году после введения западных санкций, а внимание к действиям России в Африке появилось гораздо позже — после убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года.

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Неделю назад на улицах Зимбабве бушевали толпы активистов против повышения цен на топливо, а полиция отстреливала боевыми патронами по группе жителей, которые перекрыли дороги и поджигали шины. Однако объект их гнева — президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва — был в восьми тысячах километрах. Лидер государства прогуливался по Кремлю и общался с президентом России Владимиром Путиным, пишет FT.

Россия укрепляет свое влияние в регионе от Алжира и до Уганды, отмечает издание. В Африке Москва оказывает поддержку вооруженным силам, занимается проектами по освоению природных ресурсов и позиционирует себя в качестве «нового влиятельного лидера», пишет газета.

Президент Зимбабве покинул Москве с чем-то более ощутимым, нежели «теплые слова» Путина: соглашением о российских инвестициях в алмазную промышленность страны, контрактом на поставку удобрений и двумя финансовыми сделками на сумму $267 млн, добавляет FT.

«Это холодная война 2.0», — отметил оппозиционный политик в Демократической Республике Конго Кристиан Маланга.

По его словам, бросая вызов западному влиянию в Африке Россия в каком-то смысле дополнила Китай.

«Китай — это деньги, а Россия — это мышцы», — отмечает политик.

Между тем, в Африку Москва ранее направила группу военных инструкторов и отправила вооружение. Российские власти также намерены построить атомные электростанции и участвовать в разработке нефтяных скважин и алмазных рудников.

Как отмечает газета, с помощью такой стратегии Россия хочет не только усилить собственное влияние, но и ослабить прежде имевших в регионе влияние таких соперников, как США, Великобритания и Франция.

FT пишет, что Кремль серьезно занят организацией первого в этом году российско-африканского саммита. Власти понимают, что успех теперь будет определяться числом глав государств, приехавших на форум, говорится в материале.