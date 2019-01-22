В Кремле ответили на предложение по изменению российской Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею об изменении Конституции страны, передает РИА «Новости».
Песков заявил, что пока эта инициатива не конкретизирована, Кремль не может поделиться своей позицией в отношении нее.
Этими словами Песков отреагировал на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который сказал, что в существующей российской Конституции не хватает баланса ветвей власти, поэтому следует добавить подробности в определение «социальное государство».
«Если мы более полно раскроем соответствующие конституционные нормы, это, несомненно, скажется на законодательном процессе, критериях оценки качества законотворчества парламента. Более высокие требования возникнут и к работе исполнительной власти», — отметил Володин.
Ранее сообщалось, что Володин не исключил внесения изменений в Конституцию.