«Пророссийская»: WP рассказала, во что превратилась республиканская партия США

Республиканская партия США, во главе которой стоит американский президент Дональд Трамп, превратилась в «пророссийскую», пишет в The Washington Post колумнист Катрин Рампел.

»Великая Cтарая Партия (второе название «Республиканской партии». — «Газета.Ru») незаметно стала пророссийской партией — и не только потому, что знаменосец партии кажется особенно очарованным президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Реклама

Под руководством республиканцев Америка начинает сильно походить на «провалившуюся советскую систему», против которой когда-то выступала партия. Например, в стране продолжается шатдаун. Дисфункция федерального правительства может сказаться не только на государственных работниках, оставшихся в подвешенном состоянии, но и на частном секторе, говорится в материале.

Все это происходит по прихоти Трампа, считает колумнист, «потенциального автократа», который больше заботится о возведении памятника своей собственной предвыборной риторике, чем о боли и страданиях простых людей, которых он восхваляет.