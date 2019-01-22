Володин рассказал, какие нормы Конституции не реализуются

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» рассказал, какие нормы Конституции не всегда реализуются в законодательстве.

Он пояснил, что Статья 7 Конституции гласит, что такие конституционные положения, как «обеспечение достойной жизни» и «свободное развитие человека» за 25 лет существования и работы основного закона недостаточно раскрыты.

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«Если мы более полно раскроем соответствующие конституционные нормы, это, несомненно, скажется на законодательном процессе, критериях оценки качества законотворчества парламента. Более высокие требования возникнут и к работе исполнительной власти», — отметил он.

Володин также рассказал о важности формирования законодательства в «принципиально новых областях технологического и экономического развития — таких, как цифровая экономика, регулирование больших данных, робототехника, развитие биотехнологий».

Спикер отметил, что здесь возникает множество вопросов соблюдения прав человека и соответствующих норм Конституции.