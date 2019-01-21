Порошенко рассказал о поездке в Одессу с Нетаньяху

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Президент Украины Петр Порошенко заявил во время брифинга, что он намерен поехать в Одессу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает «5 канал».

По словам президента, он намерен посетить этот город с Нетаньяху, так как Одесса имеет «большую историю еврейского народа».

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Порошенко добавил, что их совместный визит поможет продемонстрировать процесс «международного объединения народов».

Сроков поездки украинский лидер не привел.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Украина намерена установить зону свободной торговли с Израилем.