Порошенко рассказал о поездке в Одессу с Нетаньяху
Президент Украины Петр Порошенко заявил во время брифинга, что он намерен поехать в Одессу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает «5 канал».
По словам президента, он намерен посетить этот город с Нетаньяху, так как Одесса имеет «большую историю еврейского народа».
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Порошенко добавил, что их совместный визит поможет продемонстрировать процесс «международного объединения народов».
Сроков поездки украинский лидер не привел.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Украина намерена установить зону свободной торговли с Израилем.