Трамп неожиданно приехал к мемориалу Мартина Лютера Кинга

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Президент США Дональд Трамп неожиданно приехал к мемориалу лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга — младшего. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Трамп прибыл к мемориалу в компании вице-президента Майка Пенса. Как уточняет издание, визит не был объявлен.

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«Прекрасный день. Спасибо за то, что вы здесь. [Я] ценю это», — сказал Трамп.

21 января в США отмечают государственный праздник — день Мартина Лютера Кинга.

Ранее сообщалось, что поговоривший с президентом США журналист усомнился в реальности.