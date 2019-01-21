Священник благословил: Ляшко выдвинули в президенты Украины

Депутат Рады от Радикальной партии Олег Ляшко выдвинут кандидатом в президенты Украины, передает «Украинская правда».

«Моя цель в президентском кресле – объединить страну, людей, нацию. Наша миссия изменить страну, дать возможность людям зарабатывать, освободить территории, восстановить мир и восстановить Украину. Мы имеем абсолютно четкий план», — сказал Ляшко.

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Он также пообещал, что после избрания его президентом, он пересмотрит или разорвет все международные соглашения, по которым Украина поставляет сырье и рабочую силу за границу.

На съезде партии присутствовал священник, который по просьбе Ляшко благословил его на президентство.

Ранее партия «Слуга народа» выдвинула украинского шоумена Владимира Зеленского на выборы президента Украины.