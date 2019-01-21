Депутат заксобрания Хакасии направил главе региона запрос о премиях подчиненным

Депутат Верховного Совета республики Хакасия Денис Бразаускас обратился к главе региона Валентину Коновалову по поводу назначенных сотрудникам правительства субъекта премий, следует из опубликованного текста обращения.

Депутат регионального заксобрания из партии «Коммунисты России» обратился к Коновалову «в связи с появлением в ряде федеральных и региональных изданий резонансной информации о начислении и выплате» должностным лицам в правительстве Хакасии и иным государственным служащим премий «за добросовестное, своевременное и качественное выполнение служебных обязанностей».

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Бразаускас попросил главу Хакасии предоставить сведения об абсолютных размерах вознаграждений, которые получили заместители Коновалова на посту главы правительства субъекта, региональные министры, начальники управлений и иные должностные лица.

Депутат также попросил разъяснить целесообразность неоднократного в течение одного месяца премирования постоянного представителя Хакасии в федеральном центре Юлии Исмагиловой.

Ранее житель Хакасии поднял вопрос выдачи премий должностным лицам республики в своем письме на имя председателя партии КПРФ Геннадия Зюганова, от которой Коновалов избирался на пост главы региона.