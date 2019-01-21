В МИД допустили выход России из Совета Европы

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Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что Москва рассматривает разные варианты развития отношений со Страсбургом, передает ТАСС.

По его словам, Россия считает неприемлемой дискриминацию по политическим мотивам.

«Сегодня мы рассматриваем все опции наших возможных действий, в том числе и вариант выхода из состава Совета Европы», — сказал Грушко.

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Он подчеркнул, что в настоящее время мяч находится на стороне тех, кто принимал решение об исключении делегации России.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила о необходимости продолжения политического диалога с российской стороной.