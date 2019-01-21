Axios: новоиспеченные демократы отказываются от идеи импичмента Трампа

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Подавляющее большинство новоизбранных демократов, занявших палату представителей конгресса США с большинством мест, не готово в данный момент запустить процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, пишет интернет-издание Axios.

Издание пообщалось за последние две недели с каждым из 64 демократов нового состава нижней палаты конгресса, и лишь небольшая часть заявила, что они поддерживали идею импичмента. Так, 48 демократов из палаты представителей считают, что конгресс должен дождаться финального заключения «российского дела» Мюллера. Шесть из 64 демократов поддержали идею скорого импичмента президента США.

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Демократическое большинство не заинтересовано в обсуждении импичмента до того, как специальный прокурор США Роберт Мюллер не закончит свою работу по расследованию о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, отмечает издание.

Вместо этого члены конгресса подчеркнули необходимость выполнения функции надзора за исполнительной властью, в том числе это включает и проведение собственного расследования в отношении Трампа, его предвыборной кампании и администрации.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.