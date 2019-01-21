В конгрессе США считают неудачным «продвижение демократии» в России

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Исследовательская служба конгресса США пришла к выводу, что работы по «продвижению демократии» в России получились не совсем удачными. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ ведомства.

Согласно докладу, в прошлом уже «заострялось внимание на удручающих результатах работы страны по продвижению демократии в таких стратегически важных зонах, как Египет и Россия».

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Однако американское ведомство не рассказывает, почему они пришли к такому мнению по российскому «продвижению демократии». Отмечается, что для этого необходимо провести специальное исследование.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне считают, что у русских есть чему поучиться.