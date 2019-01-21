Глава МИД Японии и Помпео решили встретиться в феврале

<img src="//img.gazeta.ru/files3/837/12082837/RTS28VIW-pic905-895x505-67808.jpg">

Министр иностранных дел Японии Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео договорились о встрече в середине февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Коно и Помпео намерены провести переговоры перед саммитом США-КНДР.

Как отмечается, в ходе встречи стороны планируют скоординировать свои действия в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Коно и Помпео обсудили подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.