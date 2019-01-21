Глава МИД Японии и Помпео решили встретиться в феврале
Министр иностранных дел Японии Таро Коно и госсекретарь США Майк Помпео договорились о встрече в середине февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Коно и Помпео намерены провести переговоры перед саммитом США-КНДР.
Как отмечается, в ходе встречи стороны планируют скоординировать свои действия в отношении Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Коно и Помпео обсудили подготовку к встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.