Politico: Помпео размышляет о выдвижении в сенат США
Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США в 2020 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Помпео раздумывает о выдвижении от американского штата Канзас.
Как отмечается, действующий сенатор от штата Пэт Робертсон решил уйти на пенсию по окончанию своего текущего срока.
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При этом республиканцы в сенате США также пытаются добиться выдвижения Помпео.
Ранее стало известно имя преемника республиканца Джон Маккейна в сенате США.