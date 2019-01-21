Politico: Помпео размышляет о выдвижении в сенат США

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Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат США в 2020 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Помпео раздумывает о выдвижении от американского штата Канзас.

Как отмечается, действующий сенатор от штата Пэт Робертсон решил уйти на пенсию по окончанию своего текущего срока.

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При этом республиканцы в сенате США также пытаются добиться выдвижения Помпео.

Ранее стало известно имя преемника республиканца Джон Маккейна в сенате США.