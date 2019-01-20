Джулиани рассказал о переговорах по строительству «башни Трампа» в Москве

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что переговоры о строительстве «башни Трампа» в Москве могли идти вплоть до осени 2016 года, сообщает NBC.

«Возможно, до октября или ноября, до выборов точно, они могли говорить об этом», — сказал Джулиани.

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Ранее американский телеканал CNN получил в распоряжение подписанный президентом США Дональдом Трампом документ, относящийся к строительству небоскреба Trump Tower в Москве.

В документе содержатся намерения продолжить переговоры по строительству башни в Москве.