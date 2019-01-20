Полиция в Афинах применила слезоточивый газ против протестующих

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/11697079/Depositphotos_150492322_l-2015-pic905-895x505-95705.jpg">

В Афинах на центральной площади Синтагма у греческого парламента проходит массовый митинг против соглашения о переименовании Республики Македония, передает Reuters.

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Ранее сообщалось, что 20 января в городе были усилены меры безопасности, а также ограничено движение.

Реклама

17 июня 2018 года Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. В Греции некоторые жители считают, что македонцами можно называть только жителей исторического региона на севере страны, а не граждан соседнего государства.

Противники соглашения есть и в Македонии: часть людей считает, что договор нарушает национальную идентичность народа.