Полиция в Афинах применила слезоточивый газ против протестующих
В Афинах на центральной площади Синтагма у греческого парламента проходит массовый митинг против соглашения о переименовании Республики Македония, передает Reuters.
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.
Ранее сообщалось, что 20 января в городе были усилены меры безопасности, а также ограничено движение.
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17 июня 2018 года Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. В Греции некоторые жители считают, что македонцами можно называть только жителей исторического региона на севере страны, а не граждан соседнего государства.
Противники соглашения есть и в Македонии: часть людей считает, что договор нарушает национальную идентичность народа.