Эксперт прокомментировал отказ демократов пойти на компромисс с Трампом

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН) Владимир Васильев прокомментировал решение представителей Демократической партии отвергнуть предложения президента США Дональда Трампа по выходу из политического кризиса. Об этом сообщает RT.

Эксперт подчеркнул, что в американской экономике наметились негативные тенденции, и 50% населения винят за это Трампа.

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«Непонятно, почему президент при всех этих условиях продолжает выдвигать предложения, которые будут отвергнуты, — сказал Васильев.

Он выразил мнение, что таким образом американский лидер апеллирует к своей электоральной базе, к людям, которые его поддерживают.

Еще одна причина такого поведения может быть связана с тем, что на фоне шатдауна поднимаются фондовые рынки, уменьшается присутствие государства в экономике. Следовательно, Трамп откровенно делает ставку на поддержку крупного капитала и финансовых кругов.

Ранее сообщалось, что демократы не пойдут на уступки Дональду Трампу.