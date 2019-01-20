Эксперт прокомментировал отказ демократов пойти на компромисс с Трампом
Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН) Владимир Васильев прокомментировал решение представителей Демократической партии отвергнуть предложения президента США Дональда Трампа по выходу из политического кризиса. Об этом сообщает RT.
Эксперт подчеркнул, что в американской экономике наметились негативные тенденции, и 50% населения винят за это Трампа.
«Непонятно, почему президент при всех этих условиях продолжает выдвигать предложения, которые будут отвергнуты, — сказал Васильев.
Он выразил мнение, что таким образом американский лидер апеллирует к своей электоральной базе, к людям, которые его поддерживают.
Еще одна причина такого поведения может быть связана с тем, что на фоне шатдауна поднимаются фондовые рынки, уменьшается присутствие государства в экономике. Следовательно, Трамп откровенно делает ставку на поддержку крупного капитала и финансовых кругов.
Ранее сообщалось, что демократы не пойдут на уступки Дональду Трампу.