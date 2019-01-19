Axios: Трамп готов пойти на уступки демократам ради стены

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Президент США Дональд Трамп собирается предложить Демократической партии компромисс, чтобы прекратить бюджетный кризис. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам источника издания, Трамп не намерен отказываться от своего требования выделить $5,7 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Однако взамен он предложит демократам изменения в закон об иммигрантах BRIDGE.

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Сообщается, что американский лидер согласен расширить права детей-иммигрантов, а также права лиц, находящихся под временной защитой американских властей.

Ранее источник раскрыл детали экстренного обращения Трампа к нации.