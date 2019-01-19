Трамп поблагодарил ведущего «российское дело» Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело о «вмешательстве» России в президентские выборы в США, за его позицию по публикации портала BuzzFeed News. Об этом сообщает Reuters.
BuzzFeed News 18 января опубликовал материал, в котором утверждалось, что Трамп велел своему бывшему адвокату Майклу Коэну солгать перед конгрессом. После этого офис Мюллера опубликовал заявление, в котором назвал данные BuzzFeed некорректными.
«Я ценю, что специальный адвокат выступил с заявлением вчера вечером. Я думаю, что это было очень уместно. Я думаю, что статья BuzzFeed была позором для нашей страны. Это позор для журналистики», — сказал Трамп.
Ранее Трамп поставил под сомнение «российское дело» после реакции Мюллера на публикацию BuzzFeed.