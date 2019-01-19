Трамп объявил о выборе страны встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна, где он во второй раз встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, уже выбрана. Об этом сообщает Reuters.

Трамп не назвал страну, однако заявил, что информация об этом появится «в будущем».

Также президент отметил, что на недавней встрече с северокорейским генералом Ким Ён Чхолем удалось добиться «прогресса».

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg узнало наиболее вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.