Трамп сравнил себя с Линкольном

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Лидер США Дональд Трамп отметил свое сходство с одним из американских президентов Авраамом Линкольном. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, такое сравнение пришло в голову политику Ньюту Гингричу. Он якобы заявил, что со времен Линкольна еще ни к кому так плохо и несправедливо не относились СМИ.

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«С другой стороны, не было другого такого президента, которому удалось бы достичь таких результатов в первые два года правления!», — написал Трамп.

В ближайшее время он намерен обратиться с заявлением к нации.

Ранее сообщалось, что источник раскрыл детали экстренного обращения Трампа.