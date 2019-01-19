Глава МИД Германии призвал не допустить повторения инцидента в Керченском проливе

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Глава немецкого МИДа Хайко Маас призвал не допустить, чтобы инцидент в Керченском проливе повторился. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время суда могут беспрепятственно проходят по проливу, но он хотел бы, чтобы это было обеспечено в долгосрочной перспективе.

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«Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться», — сказал Маас.

Он добавил, что поднимал этот вопрос на переговорах в российским коллегой Сергеем Лавровым и поставил его с известность о своей позиции по вопросу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту Владимиру Путину направить в Керченский пролив немецких специалистов. Лавров добавил, что Путин согласился на предложение, но визит пока не состоялся.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.