МИД: Совет Европы понимает опасность «замораживания» ситуации с Россией в ПАСЕ

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Замглавы российского МИДа Александр Грушко дал комментарий в связи с кризисной ситуацией в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое положение дел возникло из-за неправовых решений организации в мае 2014 года.

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«Мы рассчитывали, что в конечном итоге разум возобладает, и те решения, которые были приняты, будут пересмотрены, и права нашей делегации в ПАСЕ будут в полной мере восстановлены», — сказал Грушко.

Он добавил, что в комитете министров Совета Европы осознают рискованность «замораживания» нынешней ситуации с российской стороной. Кроме того, лишение России права голоса в ПАСЕ противоречит уставным документам организации, по которым все государства-участники равны между собой.

Ранее глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье прокомментировала решение Госдумы по поводу участия в ПАСЕ.