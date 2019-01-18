Трамп назвал дату нового саммита с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести второй саммит с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля, передает Reuters.

Советник Ким Чен Ына, генерал Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон для того, чтобы обсудить детали новой встречи высшего руководителя с Дональдом Трампом.

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По данным Белого дома, Трамп решил встретиться с северокорейским лидером в конце февраля. Место уточняется.

Ранее сообщалось, что в Вашингтон на переговоры вылетел генерал КНДР.