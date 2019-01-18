Эксперт оценил слова Климкина о разрыве 49 соглашений с Россией
Политолог Иван Мезюхо подтвердил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что к настоящему моменту уже было разорвано 49 российско-украинских соглашений, передает RT.
Эксперт заявил, что действие еще около полусотни соглашений также может быть остановлено.
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Мезюхо подчеркнул, что соглашения были разорваны Украиной в одностороннем порядке.
«Украинское государство выступает против своих собственных национальных интересов, когда отказывается от всестороннего сотрудничества с Россией», — считает Мезюхо.
Нынешнюю политику Украины политолог охарактеризовал как русофобское государство, которое номинально ориентируется на Евросоюз.
Ранее сообщалось, что Климкин предложил переформатировать отношения с Россией.