Эксперт оценил слова Климкина о разрыве 49 соглашений с Россией

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Политолог Иван Мезюхо подтвердил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что к настоящему моменту уже было разорвано 49 российско-украинских соглашений, передает RT.

Эксперт заявил, что действие еще около полусотни соглашений также может быть остановлено.

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Мезюхо подчеркнул, что соглашения были разорваны Украиной в одностороннем порядке.

«Украинское государство выступает против своих собственных национальных интересов, когда отказывается от всестороннего сотрудничества с Россией», — считает Мезюхо.

Нынешнюю политику Украины политолог охарактеризовал как русофобское государство, которое номинально ориентируется на Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Климкин предложил переформатировать отношения с Россией.