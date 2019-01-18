Лукашенко заявил о росте авторитета белорусской дипломатии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла менять внешнеполитический курс страны, потому что авторитет белорусской дипломатии уже вырос, пишет агентство БелТА.

По мнению главы Белоруссии, рост авторитета подтверждается частыми приглашениями на различные конференции и международные мероприятия а также тем, что на минской переговорной площадке обсуждаются важные проблемы.

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«Белоруссия начинает играть все большую роль на международной арене…[Наша] дипломатия вышла на качественно новый уровень. Вы тоже это не можете не заметить», — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко решил помочь Зимбабве в развитии.