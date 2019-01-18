ОБСЕ предложила России направить наблюдателей на выборы президента Украины
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить наблюдателей на президентские выборы на Украине, передает РИА «Новости».
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Германии Хайко Маасом.
Реклама
«Я могу сказать, что мы получили приглашение от ОБСЕ отправить наших наблюдателей в миссию, которая будет за выборами следить, так что у нас приглашение есть», — сказал Лавров.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.