Лавров назвал причину провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокации Киева в Керченском проливе связаны с приближающимися на Украине президентскими выборами, передает РИА «Новости».

«То, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне голосования 31 марта на выборах президента (Украины — ред.), сомнения не вызывает», — сказал он.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.