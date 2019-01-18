Лавров оценил отказ Киева открывать избирательные участки в России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева открывать избирательные участки в России призван повлиять на ход выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

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По словам Лаврова, в Киеве хотят искусственно повлиять на исход выборов в пользу действующей власти.

В свою очередь Маас заявил, что все граждане Украины должны иметь доступ к избирательным участкам.

Ранее сообщалось, что проживающим в России украинцам придется голосовать на родине.