Лавров оценил отказ Киева открывать избирательные участки в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева открывать избирательные участки в России призван повлиять на ход выборов. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
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По словам Лаврова, в Киеве хотят искусственно повлиять на исход выборов в пользу действующей власти.
В свою очередь Маас заявил, что все граждане Украины должны иметь доступ к избирательным участкам.
Ранее сообщалось, что проживающим в России украинцам придется голосовать на родине.